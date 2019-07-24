Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 640.215.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:23 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|640.215.190
|Garanti Bankası
|452.592.129
|T. Halk Bankası
|198.678.768
|Kardemir (D)
|178.093.354
|Akbank
|154.075.441
|Petkim
|149.598.729
|Tüpraş
|70.835.858
|Vakıflar Bankası
|68.917.749
|İş Fin.Kir.
|62.061.537
|Aselsan
|56.629.143
| Koza Madencilik
|56.552.420
|Ereğli Demir Çelik
|55.876.210
| İş Bankası (C)
|54.782.015
|Emlak Konut GMYO
|42.773.888
|Pegasus
|39.538.323
|Vestel
|37.975.918
|Türk Telekom
|36.609.292
|Soda Sanayii
|34.516.370
|Yapı ve Kredi Bank.
|33.540.399
|İpek Doğal Enerji
|28.382.377
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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