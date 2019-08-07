Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 461.634.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 461.634.988
Garanti Bankası 355.740.994
Koza Madencilik 188.328.400
ASELSAN 167.884.523
Halkbank 118.568.140
İş Bankası (C) 112.176.954
Yapı ve Kredi Bank. 107.554.967
Akbank 93.091.421
Koza Altın 81.295.785
Kardemir (D) 73.230.426
Türk Telekom 69.885.991
Vestel 68.775.207
Vakıflar Bankası 65.708.556
İpek Doğal Enerji 65.395.013
Ereğli Demir Çelik 65.338.107
Petkim 63.090.166
Migros Ticaret 42.590.796
Pegasus 40.072.877
Bim Mağazalar 30.013.551
Arçelik 29.495.971
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:00 Kaynak: AA
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