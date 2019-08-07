Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 461.634.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:00 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|461.634.988
|Garanti Bankası
|355.740.994
| Koza Madencilik
|188.328.400
|ASELSAN
|167.884.523
|Halkbank
|118.568.140
| İş Bankası (C)
|112.176.954
|Yapı ve Kredi Bank.
|107.554.967
|Akbank
|93.091.421
|Koza Altın
|81.295.785
|Kardemir (D)
|73.230.426
|Türk Telekom
|69.885.991
|Vestel
|68.775.207
|Vakıflar Bankası
|65.708.556
|İpek Doğal Enerji
|65.395.013
|Ereğli Demir Çelik
|65.338.107
|Petkim
|63.090.166
|Migros Ticaret
|42.590.796
|Pegasus
|40.072.877
|Bim Mağazalar
|30.013.551
|Arçelik
|29.495.971
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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