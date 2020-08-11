Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 772.109.565 Emlak Konut GMYO 531.117.128 Garanti Bankası 472.756.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|772.109.565
|Emlak Konut GMYO
|531.117.128
|Garanti Bankası
|472.756.085
|Şişe Cam
|432.613.420
|Akbank
|328.549.443
|Güneş Sigorta
|236.565.061
|Yapı ve Kredi Bankası
|220.887.489
|Bim Mağazalar
|197.575.984
|Karsan Otomotiv
|190.575.183
|İş Finansal Kiralama
|164.732.734
|Türk Hava Yolları
|155.387.595
|Kardemir (D)
|145.087.532
|Tüpraş
|143.518.487
|Turkcell
|133.359.726
|Vakıflar Bankası
|130.412.550
|Trakya Cam
|114.265.079
|Odaş Elektrik
|112.814.992
|Halkbank
|111.448.986
|Ereğli Demir Çelik
|106.624.123
|Türk Telekom
|103.891.639
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:23
Kaynak: AA
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