Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.975.555.944
|Emlak Konut GMYO
|1.392.389.418
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.103.189.161
|Gübre Fabrikaları
|680.877.920
|Türk Hava Yolları
|614.407.086
|Akbank
|465.083.864
|Kardemir (D)
|433.959.614
|Şişe Cam
|423.614.259
|Vakıflar Bankası
|329.354.369
|Tüpraş
|327.043.316
|İş Bankası (C)
|283.198.745
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|270.105.384
|Odaş Elektrik
|255.565.380
|Halk GMYO
|209.025.858
|Bagfaş
|193.288.141
|Tekfen Holding
|193.282.321
|Halkbank
|181.142.816
|Pegasus
|163.476.156
|Ege Endüstri
|155.323.984
|Şekerbank
|142.929.513
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi