Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.975.555.944 Emlak Konut GMYO 1.392.389.418 Yapı ve Kredi Bankası 1.103.189.161 Gübre Fabrikaları 680.877.920 Türk Hava Yolları 614.407.086 Akbank 465.083.864 Kardemir (D) 433.959.614 Şişe Cam 423.614.259 Vakıflar Bankası 329.354.369 Tüpraş 327.043.316 İş Bankası (C) 283.198.745 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 270.105.384 Odaş Elektrik 255.565.380 Halk GMYO 209.025.858 Bagfaş 193.288.141 Tekfen Holding 193.282.321 Halkbank 181.142.816 Pegasus 163.476.156 Ege Endüstri 155.323.984 Şekerbank 142.929.513 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu

AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı

Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları

Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim

Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife

Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş

Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz

Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı