Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Gübre Fabrikaları 1.172.205.160 Koza Altın 797.436.075 Koza Madencilik 510.630.122 Şişe Cam 422.668.217 Eczacıbaşı İlaç 372.029.930 İpek Doğal Enerji 305.914.624 Odaş Elektrik 248.311.863 Şekerbank 208.043.196 Petkim 205.952.644 Garanti Bankası 193.274.742 ASELSAN 187.050.174 Kardemir (D) 176.885.554 Türk Hava Yolları 165.500.145 Netaş Telekomünikasyon 161.774.391 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 155.682.064 Oyak Çimento 151.088.784 Halk GMYO 139.397.230 Emlak Konut GMYO 120.631.018 Çemtaş 96.024.677 Borusan Mannesmann 93.076.341 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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