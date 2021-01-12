Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.866.930.131
|Türk Hava Yolları
|891.123.215
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|887.337.739
|Garanti Bankası
|692.332.309
|Koza Altın
|674.949.314
|Petkim
|640.143.745
|Karsan Otomotiv
|461.732.774
|Pegasus
|406.824.445
|Zorlu Enerji
|403.142.235
|Emlak Konut GMYO
|369.702.828
|Ford Otosan
|334.856.342
|Sasa Polyester
|320.708.637
|Kardemir (D)
|307.611.315
|Şekerbank
|302.992.953
|Tofaş Oto Fabrikası
|296.380.699
|Otokar
|290.827.281
|Doğan Holding
|273.880.259
|Hektaş
|264.751.372
|Tüpraş
|260.056.885
|Turkcell
|258.490.750
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi