Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.866.930.131 Türk Hava Yolları 891.123.215 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 887.337.739 Garanti Bankası 692.332.309 Koza Altın 674.949.314 Petkim 640.143.745 Karsan Otomotiv 461.732.774 Pegasus 406.824.445 Zorlu Enerji 403.142.235 Emlak Konut GMYO 369.702.828 Ford Otosan 334.856.342 Sasa Polyester 320.708.637 Kardemir (D) 307.611.315 Şekerbank 302.992.953 Tofaş Oto Fabrikası 296.380.699 Otokar 290.827.281 Doğan Holding 273.880.259 Hektaş 264.751.372 Tüpraş 260.056.885 Turkcell 258.490.750 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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