Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 800.930.843 Garanti Bankası 357.083.510 Kardemir (D) 262.990.279 Emlak Konut GMYO 255.951.439 Koza Altın 249.622.594 Ereğli Demir Çelik 203.147.840 Petkim 192.607.057 TAV Havalimanları 188.367.524 Şişe Cam 146.213.380 Yapı ve Kredi Bankası 132.507.042 Fenerbahçe Futbol 115.083.714 SASA Polyester 112.434.524 Pegasus 107.569.133 Akbank 105.820.006 Tüpraş 102.485.769 Sabancı Holding 94.677.199 Arçelik 92.473.176 Koç Holding 91.263.651 Koza Madencilik 89.950.709 Gübre Fabrikaları 89.755.287 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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