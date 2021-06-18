Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|800.930.843
|Garanti Bankası
|357.083.510
|Kardemir (D)
|262.990.279
|Emlak Konut GMYO
|255.951.439
|Koza Altın
|249.622.594
|Ereğli Demir Çelik
|203.147.840
|Petkim
|192.607.057
|TAV Havalimanları
|188.367.524
|Şişe Cam
|146.213.380
|Yapı ve Kredi Bankası
|132.507.042
|Fenerbahçe Futbol
|115.083.714
|SASA Polyester
|112.434.524
|Pegasus
|107.569.133
|Akbank
|105.820.006
|Tüpraş
|102.485.769
|Sabancı Holding
|94.677.199
|Arçelik
|92.473.176
|Koç Holding
|91.263.651
|Koza Madencilik
|89.950.709
|Gübre Fabrikaları
|89.755.287
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi