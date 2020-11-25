Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

25.11.2020 13:33
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.5183,49BIST ANKARA2.2400,35BIST ANTALYA1.9281,03BIST BALIKESİR1.7281,30BIST BURSA3.5140,21BIST DENIZLI2.8720,29BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.5183,49
BIST ANKARA2.2400,35
BIST ANTALYA1.9281,03
BIST BALIKESİR1.7281,30
BIST BURSA3.5140,21
BIST DENIZLI2.8720,29
BIST ISTANBUL1.4041,06
BIST IZMIR3.0570,74
BIST KAYSERI7.4831,38
BIST KOCAELI3.1291,17
BIST KONYA2.478-0,43
BIST TEKIRDAĞ8.925-0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek
Kızılay'dan 'askıda pizza' kampanyası Kızılay'dan 'askıda pizza' kampanyası         
13:39
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi         
13:12
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
HDP'li Hasan Özgüneş'in HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı         
12:04
Gelecek Partisi'nin Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı         
11:52
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye? Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye?         
10:51
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti         
10:06
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti? Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti?         
05:33
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 13:49:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei