Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 68 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bugün bin 538 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.

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Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi

Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.

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"Kimlerin Anayasa Mahkemesini savunduğunu gördüm"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim, çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesini savunduğunu gördüm. Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yel yuf etmek isteyenler hepsi bir cephe oldular" dedi.

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kademeli mesai saati açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai saatlerine ilişkin, "Resmi ve özel olmak üzere İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, anasınıfı öğrencilerimiz pazartesi günü 09.30'da ders başı yapacak. İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00'de başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edecekler. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00-16.30, Sağlık Teşkilatımız saat 08.30-16.30, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00-16.30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır" dedi.

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İstanbul'da kamu kurumlarına HES kodu ile girilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren korona virüs önlemleri kapsamında tüm kamu kurumlarına girişlerde zorunlu olarak HES kodu isteneceği açıkladı.

(İHA)