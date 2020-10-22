Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Büyükçekmece'de Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştü. Boş araziye düşen uçakta sıkışan öğrenci pilot uzun uğraşlar sonunda çıkarılarak, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

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Ermenistan'dan ele geçirilen tanklar görüntülendi

Azerbaycan'ın Ermenistan birliklerinden ele geçirdiği tanklar görüntülendi.

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"İster Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde nerede terörist ini varsa, bu inlere girildi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İster Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde nerede terörist, terör ini varsa, bu inlere girildi, bu inler teröristlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlere girdi, girmeye devam ediyor" dedi.

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HDP Diyarbakır İl Başkanlığına polis baskını

HDP Diyarbakır İl Başkanlığına güvenlik güçlerince baskın düzenlendi. Polis ekiplerinin binadaki araması devam ediyor.

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)