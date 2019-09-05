Son Dakika Haberleri: Günyüzü Kaymakamı Koray Çelik zabıta ekiplerini ziyaret etti
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Günyüzü Kaymakamı Koray Çelik zabıta ekiplerini ziyaret etti

4 saat önce

Günyüzü Kaymakamı Koray Çelik, Zabıta Teşkilatının 193. kuruluş yıldönümü ve 1-7 Ekim Zabıta Haftası nedeniyle, Günyüzü Belediyesi zabıta ekiplerini ziyaret etti.

Günyüzü Kaymakamı Koray Çelik zabıta ekiplerini ziyaret etti, System.String[]

Günyüzü Kaymakamı Koray Çelik, Zabıta Teşkilatının 193. kuruluş yıldönümü ve 1-7 Ekim Zabıta Haftası nedeniyle, Günyüzü Belediyesi zabıta ekiplerini ziyaret etti. Zabıta memurlarıyla sohbet eden Kaymakam Çelik, memurlara baklava ikramında bulundu. Zabıta Amiri Rifat Öztürk, İlçe Kaymakamı Koray Çelik' in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Günyüzü, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:41 Kaynak: İHA
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