Günyüzü'nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Günyüzü' nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi.

Günyüzü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi ile yapılmış olan Kadın Yaşam Merkezi, ilçe kadınlarına; bebek bakım odası, doktor odası ve bayan doktor, spor aletleri ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden görevlendirilen spor hocası, dinlenme odası ve mescit gibi imkanları sunuyor.

Her hafta Cuma günü Covid-19 tedbirleri gözetilerek görevlendirilen bayan spor hocası ve bayan doktorlar ilçe kadınlarına hizmet veriyor. - ESKİŞEHİR