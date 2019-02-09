Son Dakika Haberleri: Güpegündüz Yaşanan Akü Hırsızlığı Kamerada

Güpegündüz Yaşanan Akü Hırsızlığı Kamerada

1 saat önce

Güpegündüz yaşanan akü hırsızlığı kamerada GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir sitede güpegündüz yaşanan akü hırsızlığı kameralara yansıdı.

Güpegündüz Yaşanan Akü Hırsızlığı Kamerada, System.String[]
Güpegündüz yaşanan akü hırsızlığı kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir sitede güpegündüz yaşanan akü hırsızlığı kameralara yansıdı.
Olay, Şehitkaml ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki site alanının içerisinde meydana geldi. Park halindeki 27 YZ 291 plakalı araca yaklaşan 2 kişi, bir süre etrafı izledi. Daha sonra kaputu açan şahıs bir süre bekledikten sonra aküyü söktü. Üzerindeki montu çıkarak şahıs, çıkardığı aküyü montuna sararak olay yerinden uzaklaştı. O sırada etrafı gözetleyen diğer şahıs ise aracın etrafından uzaklaştı. Güpegündüz meydana gelen akü hırsızlığı saniye saniye sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Site yöneticisi Soner Koz, "Olay 3 gün önce 16.20 sıralarında meydana geldi. Kamera kayıtlarına baktığımızda akünün çalındığını gördük. Bina görevlileri bizleri uyarmıştı. Daha sonra bizde polis bilgi verdik. Daha önce de bu bölgede bir çok hırsızlık olayı meydana gelmişti. Bu ilk değil daha öncede bir tırın aküsünü çalmışlardı" diyerek yaşananları anlattı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:15 Kaynak: İHA

Polis, Seyrantepe Mahallesi, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa
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