Gürcistan uyruklu kadın evde ölü bulundu

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın kaldığı arkadaşlarının evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Dumlupınar caddesinde bulunan iki arkadaşının evinde kalan Dali Mamakhasili isimli 48 yaşındaki Gürcistan uyruklu kadın sabah saatlerinde arkadaşları tarafından hareket etmeden yattığı görüldü. Evinde kaldığı arkadaşlarının ambulansı ve polisi araması üzerine olay yerine ekipler Mamakhasili'nin öldüğünü tespit etti. Ev güvenlik şeridi altına alınırken, Olay Yerin İnceleme ekipleri ve Hopa Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yapıldı. Mamakhasili incelemelerin ardından Hopa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İlk tespitlere göre Mamakhasili'nin astım hastası olduğu ve dün akşam aldığı alkolün hastalığını tetiklemesi sonucu ölmüş olabileceği düşünülüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.