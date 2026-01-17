Gürer'den Hayvancılık Eleştirisi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hükümetin hayvancılık politikalarını eleştirerek, "Yerli üreticiyi yem maliyetleri altında ezen, ahırları boşaltan bu zihniyet, halkın protein erişimini engellemektedir. Şimdi işin içinden çıkamayınca yine yakındır hayvan ithalatına sarılacaklar. Ama bilinmelidir ki; ithalat çözüm değil, sorunun kendisidir. Kendi yemini üretmeyen, kendi besicisini desteklemeyen bir sistemde et fiyatlarındaki artış önlenemez" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son 20 günde kombina ve kesimhanelerdeki et fiyatlarına gelen zamlara dikkati çekti. Gürer, şunları kaydetti:

"Daha 25 Aralık 2025'te kilogramı 569 lira olan dana bıçak fiyatı, 8 Ocak'ta 587 liraya, bugün ise 601 liraya çıktı. Sadece 20 günde ete gelen zam yüzde 6'yı buldu. Geçen yılın aynı dönemine baktığımızda dana etindeki artış yüzde 61,3. Vatandaşın mutfağındaki yangın sönmüyor, çünkü iktidar yangına körükle gidiyor. 2025 yılının 11 ayında bu ülke tam 654 bin 430 baş sığır ithal etti. 1 milyar 52 milyon 719 bin 806 doları yabancı çiftçinin cebine koydunuz. Hani fiyatlar düşecekti? Hani vatandaş ucuz et yiyecekti? Tam tersi oldu; hayvan ithal ettikçe fiyat arttı, fiyat arttıkça iktidar yine ithalata sarıldı. İthalatla fiyatın düşmeyeceğini AKP iktidarı ne zaman anlayacak?"

"Bu maliyetlerle besici hayvanına nasıl baksın?"

Besicinin en büyük sorununun yem maliyetleri olduğunu belirten Gürer, "2024'te 51 bin ton olan arpa ithalatını, 2025'in 11 ayında 334 bin tona çıkardınız. Kendi topraklarımızda arpa üretimi gerilerken, elin arpasını 6 kat fazla ithal etmek hangi aklın ürünüdür? Üstelik geçen yıl 198 dolar olan arpanın tonuna şimdi 243 dolar ödüyoruz. Mısır ithalatı 4,3 milyon tonu aştı, kepeğin tonu bile bir yılda 175 dolardan 207 dolara çıktı. Bu maliyetlerle besici hayvanına nasıl baksın? Besici ahırını boşaltıyor, iktidar ise sadece seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Hayvancılık politikalarının gerçekçi çözümlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Gürer, "AKP iktidarının hayvancılık politikaları her yönüyle tükeniyor. Yerli üreticiyi yem maliyetleri altında ezen, ahırları boşaltan bu zihniyet, halkın protein erişimini engellemektedir. Şimdi işin içinden çıkamayınca yine yakındır hayvan ithalatına sarılacaklar. Ama bilinmelidir ki; ithalat çözüm değil, sorunun kendisidir. Kendi yemini üretmeyen, kendi besicisini desteklemeyen bir sistemde et fiyatlarındaki artış önlenemez" değerlendirmesinde bulundu.