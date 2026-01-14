CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sabit saat uygulamasını eleştirerek, "Sabit saat uygulaması sona erdirilsin." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sabit saat uygulaması nedeniyle öğrencilerin, kadınların gün aydınlanmadan karanlıkta yol yürüdüğünü söyledi. Kışın, sabah saatlerinde yaşanan don olayına dikkati çeken Gürer, gün ışığıyla birlikte don olayında kısmi çözülmenin yaşandığını ancak bundan mahrum kalınması nedeniyle çoğu bölgede trafik kazalarının sabit saat uygulamasıyla arttığını öne sürdü.

İnsanların sabah birbirlerini zor seçtikleri bir saatte işe gitmek zorunda kaldığını dile getiren Gürer, "Sabit saat uygulaması sona erdirilsin." ifadesini kullandı. Sabit saat uygulamasının yaradığı tek kesimin bulunduğunu belirten Gürer, bu uygulamayla enerji şirketlerinin karını artırdığını ileri sürdü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Biz ülkemizde tüm vatandaşlarımız için uzun vadeli politikalar yürütürken bazıları da şovdan başka bir şey üretmiyor" sözleri eleştiren Gürer, "2008 yılında siz, emeklilerin katsayısını yüzde 70'den yüzde 30'lara çekmeseydiniz bugün en düşük emekli maaşı 40 bin lira olacaktı. Neyin şovundan bahsediyorsunuz?" diye konuştu.