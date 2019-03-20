Son Dakika Haberleri: Gürpınar'a Saat Kulesi Yapıldı

Gürpınar'a Saat Kulesi Yapıldı

3 saat önce

Gürpınar Belediyesince, kentte modern ve tarihi izler taşıyan saat kulesi yapıldı.

Gürpınar'a Saat Kulesi Yapıldı, System.String[]
Gürpınar Belediyesince, kentte modern ve tarihi izler taşıyan saat kulesi yapıldı.

Milli Egemenlik Caddesi'nde, sıcak asfalt ve ağaçlandırma çalışmalarının ardından yapımına başlanan saat kulesindeki çalışmalar tamamlandı.

Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden 8 köşeli yıldız üzerinde yapılan ve ışıklandırma sisteminin de bulunduğu saat kulesi, kent estetiğini ön plana çıkaran binalarla uyumlu şekilde tasarlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, saat kulesinin kente renk kattığını söyledi.

Kulenin yaklaşık 5 metre yüksekliğinde olduğunu belirten Doğramacı, şöyle konuştu:

"Üzerinde ay yıldız konumlandırdığımız saat kulesi, özel olarak ışıklandırma ve aydınlatma sistemleri ile gece gündüz ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Bu düzenleme ile hem bölgede yaşanan trafik sorununu çözdük hem de refüjümüzü daha estetik bir görünüme kavuşturduk. Şehirde yaşayan veya dışarıdan gelen misafirlere sağlıklı bir görsel çevre, estetik bir şehir dokusu, temiz ve zarif bir şehir algısı oluşturma gayretindeyiz."

Doğramacı, peyzaj çalışmaları ve su havuzunun doldurulmasının ardından kulenin daha güzel görünüme kavuşacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:28 Kaynak: AA

Selçuklu, Milli Egemenlik Caddesi, Gürpınar, Güncel
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