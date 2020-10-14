Gürpınar'da parke taşı çalışması sürüyor - Son Dakika

Gürpınar Belediyesince, kırsal mahallelerde başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Mollahüseyin, Tutmaç, Alnıak ve Yedisalkım mahallerinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Tanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle kış aylarında kötü hava koşullarından dolayı bozulan yollar nedeniyle yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Parke taşı döşeme çalışmalarında sona gelindiğini belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana var gücümüzle başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Amacımız mahallelerimizi yazın toz ve topraktan, kışın ise yağmur ve çamur deryasından kurtarmaktır. 350 bin metrekare çalışma yürüten ekiplerimiz, standartlara uygun çalışmalar sayesinde mahallelerimizi daha modern hale kavuşturuyor."

Tanış, mahallelerde ziyaret ettiği okullarda da öğretmenlerle bir araya gelerek gereken desteği sunacaklarını aktardı.