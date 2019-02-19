Gürsu Belediyespor U14 Takımı Nâmağlup Şampiyon

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Otobüsündeki Taciz Şüphelisini Döverek Karakola Teslim Eden Şoför, O Anları Anlattı

Bir Dönem Fenerbahçe'de de Oynayan Luis Nani, Orlando City'ye Transfer Oldu