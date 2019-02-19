Gürsu Belediyespor U14 Takımı Nâmağlup Şampiyon
20 dakika önce
Gürsu Belediyespor alt yapısında yetişen genç kramponlar şampiyonluğa imza attı.
Gürsu
Belediyespor alt yapısında yetişen genç kramponlar şampiyonluğa imza attı.
Gürsu Belediyespor U14 Takımı, 8. Grupta namağlup şampiyon oldu. "Yaptığımız spor tesisleriyle çocuklarımızın spor imkanlarını zenginleştirdik" diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık
, "Belediyespor Kulübü bünyesinde yetişen genç sporcularımızın bedenen ve ruhen iyi yetişmiş fertler olması için antrenörlerimiz ve kulüp yöneticilerimiz büyük emek vermekte. Çocuklar futbolun rekabetçi ruhundan önce ekip olma ruhunu kavramalı. Kulübümüzde futbol eğitimi alan çocuklarımız, onlara sevgiyle futbol tekniği ve disiplini aşılayan hocalarımıza emanet. Genç
futbolcularımızı ve hocalarını tebrik ediyorum" dedi.
Antrenör Ayhan Can
, "Alt yapımızı teknik anlamda en iyi şekilde yetiştirmeye çalışırken, futbolcularımızın manen de gelişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. U14 Takımı 19 maçın tamamını kazanarak, 116 gol atıp 4 gol yiyerek ligi tamamlamıştır" diye konuştu. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:25 Kaynak: İHA
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