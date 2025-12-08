Guterres'ten Suriye'deki Rejim Değişikliği Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Guterres'ten Suriye'deki Rejim Değişikliği Açıklaması

08.12.2025 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de Esed yönetiminin çöküşünün birinci yılını değerlendirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de yaşanan rejim değişikliğinin birinci yıl dönümünde yazılı bir açıklama yayımladı.

Guterres, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed yönetiminin çöküşüyle "onlarca yıllık baskı rejiminin sona erdiğini" hatırlattı.

Açıklamasında Suriye halkının direncine dikkati çeken Guterres, "Bugün, Esed hükümetinin düşüşünün ve onlarca yıllık baskı sisteminin sona ermesinin üzerinden bir yıl geçti. Hayal bile edilemeyecek zorluklara rağmen umutlarını asla kaybetmeyen Suriye halkının direncine ve cesaretine saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki rejim değişikliğini, "parçalanmış toplulukları yeniden inşa etme ve derin bölünmeleri onarma" açısından bir fırsat olarak gördüğünü belirten Guterres, bu sürecin etnik kökeni, dini, cinsiyeti ya da siyasi görüşü ne olursa olsun her Suriyeli için "güvenli, eşit ve onurlu" bir yaşamın mümkün olacağı bir ulus inşa etme imkanı sunduğunu vurguladı.

BM'nin bu geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için Suriyelilerle birlikte çalışmaya "tam kararlı" olduğunu vurgulayan Guterres, "Geçtiğimiz yıl, Suriyeliler kendi geçişlerini yönetme konusunda güçlendirildiğinde ve desteklendiğinde anlamlı değişimin mümkün olduğunu göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, süreçte zorluklar yaşandığını ancak bunların "aşılamaz olmadığını" aktararak, "Geçiş dönemi adalet mekanizmalarının kurulmasına yönelik çalışmalar sürerken, sivil katılımın genişletilmesi kapsayıcı ve hesap verebilir bir Suriye'nin temellerini atmaya yardımcı olacaktır. Uluslararası toplum, Suriye liderliğindeki ve Suriye'ye ait bu geçiş sürecinin arkasında kararlılıkla durmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten Suriye'deki Rejim Değişikliği Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: 1 zanlı öldürüldü, 1 polis yaralandı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: 1 zanlı öldürüldü, 1 polis yaralandı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:49:46. #7.11#
SON DAKİKA: Guterres'ten Suriye'deki Rejim Değişikliği Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.