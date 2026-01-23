Güvenli İnternet Abone Sayısı 55 Milyonu Aştı - Son Dakika
Ekonomi

Güvenli İnternet Abone Sayısı 55 Milyonu Aştı

23.01.2026 12:18
Bakan Uraloğlu, 2025 yılı itibarıyla Güvenli İnternet Hizmeti abone sayısının 55 milyonu geçtiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 aralık sonu itibarıyla Güvenli İnternet Hizmeti'nden (GİH) faydalanan abone sayısının 55 milyonu aştığını bildirdi.

Uraloğlu, dijital ortamda akran zorbalığı ve siber tehditlere karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Güvenli İnternet Hizmeti'nin 2011'de internetin güvenli kullanımına dair artan talepler üzerine hayata geçirildiğini hatırlatan Uraloğlu, bu hizmetle başta çocuklar olmak üzere aboneleri internetteki olumsuz içeriklerden korumayı amaçladıklarını vurguladı.

Uraloğlu, Güvenli İnternet Hizmeti sayesinde abonelerin yasaklı madde ticareti yapan, şiddet içeren, ırkçılık ve nefret söylemi üzerine yayın oluşturan, terör propagandası yapan ve suç işlemeyi anlatan siteler ile dolandırıcılık sitelerinden talebe bağlı ve ücretsiz şekilde korunma imkanına sahip olduğuna işaret ederek, hizmet kapsamında geliştirilen "Çocuk" ve "Aile" profillerden birini tercih eden kullanıcıların, karşılaştıkları sorunu hemen iletme ve tedbir alınmasını talep etme hakkına sahip olduğunu aktardı.

Çocuk profilinin "izinli liste" yöntemine göre çalıştığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Bu yöntemde çocuklarımız, güvenli olduğu onaylanmış belirli sayıdaki internet sitelerine erişim sağlamaktadır. Aile profili ise 'yasaklı liste' yöntemine göre çalışmaktadır. Bu yöntemde zararlı içerik barındıran sitelerden oluşan listeye erişilememekte, bu liste haricindeki tüm internet sitelerine erişilebilmektedir. 2025 aralık sonu itibarıyla Güvenli İnternet Hizmeti abone sayısı 55 milyon kişiyi aştı." bilgisini paylaştı.

"1781 eğitimde 300 binden fazla kişiye ulaşıldı"

Güvenli İnternet Merkezi'nin 2016'da kurulduğunu anımsatan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren merkezin, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı için önemli bir yapı taşı olduğunu vurguladı.

Bilinçlendirme Merkezi, İnternet Yardım Merkezi ve İhbar Merkezi olmak üzere 3 birimle hizmet veren bu yapının, çocukları ve ebeveynleri internetin risklerine karşı bilinçlendirdiğinin altını çizen Uraloğlu, bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında "www.guvenliweb.org.tr" üzerinden sağlanan bilgilerle geniş kesimlere ulaşmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Uraloğlu, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla her yıl eğitimler düzenlendiği bilgisini vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl içinde şimdiye kadar 138 eğitim gerçekleştirildi ve bu süreçte yaklaşık 22 bin kişiye ulaşıldı. Güvenli İnternet Merkezi'nin kurulmasından bu yana ise toplamda 1781 eğitimde 300 binden fazla kişiye ulaştık. Bu eğitimler özellikle çocuklar ve gençlerin internet kullanım becerilerini geliştirirken, internetin riskleri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktadır.

Güvenli İnternet Tırı Projesi'yle teknolojiye erişimi sınırlı çocuklarımız, internetin güvenli kullanımına dair bilinçleniyor. Bugüne kadar Güvenli İnternet Tırı ile 200'den fazla okul ziyaret ettik, 85 bin öğrenciye ulaştık. Çocuklarımızın teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanmaları için bu tür projeleri artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

