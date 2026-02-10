Güvenli İnternet Geleceği

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, internetin gençlerin kimliğini inşa ettiği, kendilerini ifade ettiği bir alan olduğunu belirterek, "Akıllı teknolojilerle birlikte, akıllı ve güvenli tercihler yaptığımız ölçüde çocuklarımız ve gençlerimiz için daha sağlıklı, güvenli bir dijital geleceği inşa edebiliriz." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) yapılan "Güvenli İnternet Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, internetin yalnızca dünyayı kökten değiştiren bir yaşam alanı olduğunu söyledi.

İnternetin, gençlerin kimliğini inşa ettiği, kendilerini ifade ettiği bir alan olduğuna işaret eden Sayan, "Bu yüzden, güvenli internet konusu bizim için her zamankinden daha önemli. Bu bilinçle daha güvenli, sağlıklı, temiz dijital ortamlar için çalışmaya devam ediyoruz. Biz çalışırken, teknoloji gelişmeye devam ediyor. Her yeni gün, yeni bir ortam ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Sayan, teknolojinin fırsatları olduğu kadar riskleri de içinde barındırdığını vurguladı. Çocukların ve gençlerin her şeyi artık dijital ortamda yaptığını aktaran Sayan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ders çalışılıyor, oyun oynanıyor, sosyalleşiliyor. Yapay zeka ile bu artık bambaşka bir boyuta geçmiş durumda. Gençler, artık ekran başında vakit geçiriyor. Türkiye'de internet kullanıcılarının ekranda geçirdiği süre, 7 saat. Bu 7 saat, bilinçli ve güvenli kullanılmalı. Dijital dünyada attığımız her adım, bizim arkamızdan geliyor. Bununla ilgili yaptığımız her tercihin, geleceğimizi şekillendirdiğini bilmeliyiz. Akıllı teknolojilerle birlikte akıllı ve güvenli tercihler yaptığımız ölçüde, çocuklarımız ve gençlerimiz için daha sağlıklı, güvenli bir dijital geleceği inşa edebiliriz."

"Yapay zeka, bilinçsiz kullanıldığında pek çok riski beraberinde getiriyor"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Güvenli İnternet Günü'nün dünyada yaklaşık 170 ülkede eş zamanlı olarak kutlandığını, çocuk, genç ve bütün kullanıcıları, dijital dünyanın risklerine karşı koruma bilincinin, küresel bir sorumluluk olduğunu anlattı. BTK'nin da 2010'dan bu yana sürecin aktif bir parçası olduğunu bildiren Karagözoğlu, "İnternet, 90'lı yıllardan bu yana eğitimden iletişime, çalışma hayatından sosyal ilişkilere ve düşünce şekillerine kadar yaşamın her alanında büyük bir dönüşüm başlattı. Bu dönüşümle doğru bilginin üretimi ve dolaşıma girmesi, önemli bir mesele haline geldi. İnternet bilgiye erişimi kolaylaştırırken, yalan yanlış bilgilerin üretimi ve yayılımını da kolaylaştırdı." ifadelerini kullandı.

İnternetteki dönüşümün, yapay zeka destekli sistemlerle birlikte bambaşka bir aşamaya evrildiğine dikkati çeken Karagözoğlu, artık insan aklını örnek alan, öğrenen ve yanıt üreten bir yapay zeka çağında olunduğunu belirtti.

Üretken yapay zeka ve sohbet tabanlı uygulamaların, internetteki bilgileri derleyerek bir araya getirdiğini, yeniden düzenlediğini ve çoğu zaman kaynağını görünmez kıldığının altını çizen Karagözoğlu, şöyle devam etti:

"Bu noktada çocuklarımızı ve gençlerimizi gördüğü, okuduğu ve duyduğu her bilgiyi sorgulamaya, kaynağını araştırmaya ve güvenilirliğini değerlendirmeye teşvik etmemiz önem taşıyor. Yapay zeka bilinçsiz kullanıldığında, yanlış ve yanıltıcı bilgi üretimi, makine insan harmanının giderek belirsizleşmesi, kişisel verilerin güvenliği, zararlı içeriklere maruz kalma riski ve bağımlılık gibi pek çok riski beraberinde getiriyor. Bu nedenle yapay zeka ekosistemini güven, etik ve insan odaklı bir yaklaşımla şekillendirmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi akıllı teknolojilerle gelen potansiyel tehlikelerden korumak ve güçlendirmek ortak sorumluluğumuz."

Karagözoğlu, yerli ve milli kaynaklarla üretilen her dijital çözümün aynı zamanda dijital egemenliğin, dijital adaletin ve güçlü geleceğin de teminatı olduğunu vurguladı. Güçlü bir geleceğin, bugünün nesilleriyle şekilleneceğini dile getiren Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"BTK olarak dijital dünyada güvenliği önceleyen anlayışımızın en somut örneklerinden biri, güvenli internet hizmetimizdir. Amacımız çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi internet ortamındaki zararlı ve yasa dışı içeriklere karşı korumak ve onları dijital risklere karşı yalnız bırakmamaktı. Aile ve çocuk profilleri olarak sunduğumuz bu hizmetle, dijital dünyayı daha güvenli bir alan haline getirmek için kararlılıkla çalıştık. Bugün 55 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla, dijital aile haline geldik."