Güvenli İnternet Günü 10 Şubat'ta Kutlanacak

07.02.2026 11:16
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Güvenli İnternet Günü'nde yapay zekanın güvenli kullanımını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güvenli İnternet Günü'nün bu yıl 10 Şubat'ta "Akıllı teknoloji, güvenli seçimler-Yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımını keşfetmek" temasıyla kutlanacağını belirterek, "Tema kapsamında özellikle çocukların ve gençlerin yapay zekayla etkileşimlerinin güvenli hale getirilmesi ön plana çıkarılacak." dedi.

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı dönüşümün bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırırken yeni güvenlik gereksinimleri de doğurduğunu söyledi.

İnternetin eğitimden sağlığa, sosyal ilişkilerden ekonomik faaliyetlere kadar yaşamın her alanına nüfuz etmesinin, dijital güvenliği küresel bir öncelik haline getirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, bu kapsamda Güvenli İnternet Günü'nün her yıl şubat ayında dünya çapında kutlanan ve çevrim içi ortamda güvenli, bilinçli ve etik davranış kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlayan önemli farkındalık günü olduğunu anlattı.

Uraloğlu, temel amacın dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan güvenli ve bilinçli biçimde yararlanılmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Bu günün, çevrim içi risklere yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi ve dijital ortamda sorumlu davranış kültürünün yerleşmesine katkı sunmayı hedeflediğine dikkati çeken Uraloğlu, çevrim içi tehditlerin hızla çeşitlenmesinin kullanıcıların bilinç düzeyinin artırılmasını zorunlu kıldığını ifade etti.

Uraloğlu, çocuklar ve gençlerin dijital ortamı en yoğun kullanan ve aynı zamanda en korunmasız gruplar arasında yer aldığını belirterek, Güvenli İnternet Günü'nün, bu grubun güvenli çevrim içi deneyimler yaşayabilmesi için eğitim, rehberlik ve politika geliştirme süreçlerini teşvik ettiğini, etkinliklerin çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin çevrim içi riskler konusunda bilinçlenmesine katkı sağladığını anlattı.

Bakan Uraloğlu, Güvenli İnternet Günü'nün aynı zamanda siber zorbalık, kişisel verilerin korunması, dijital güvenlik, çevrim içi mahremiyet, dijital etik ve dezenformasyon gibi güncel dijital tehditlere dikkat çektiğini söyledi.

"180'den fazla ülkede kutlanan küresel farkındalık hareketi"

Güvenli İnternet Günü'nün 2004 yılında Avrupa Birliği SafeBorders Projesi kapsamında internet güvenliği alanındaki farkındalığı artırmak amacıyla başlatıldığı bilgisini veren Uraloğlu, girişimin kısa sürede uluslararası harekete dönüştüğünü bildirdi.

Uraloğlu, etkinliğin yıllar içinde Avrupa dışındaki ülkelerin de katılımıyla küresel ölçekte yaygınlaştığını, bugün 180'den fazla ülkede kutlanan önemli dijital farkındalık hareketi haline geldiğini dile getirdi.

Türkiye'de ise kutlamaların 2010'dan bu yana Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Güvenli İnternet Günü bu yıl 10 Şubat'ta 'Akıllı teknoloji, güvenli seçimler-Yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımını keşfetmek' temasıyla kutlanacak. Bu yılki temada yapay zeka teknolojileri, bireysel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkileri, güvenlik, etik ve sorumluluk boyutlarıyla ele alınacak. Tema kapsamında özellikle çocukların ve gençlerin yapay zekayla etkileşimlerinin güvenli hale getirilmesi ön plana çıkarılacak."

Bakan Uraloğlu, Güvenli İnternet Günü'nün dijital çağın gerektirdiği yeni yetkinliklerin, etik ilkelerin ve güvenlik standartlarının yaygınlaştırılması açısından kritik önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

