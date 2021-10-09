09 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı
09.10.2021 06:42
09 Ekim 2021 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
02:15 Yalan Dünya
03:45 Kanıt
05:00 Akasya Durağı
06:00 Ihlamurlar Altında
08:15 Küçük Ağa
10:30 Akasya Durağı
14:00 Aşk-ı Memnu
16:00 Yaprak Dökümü
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Yalan Dünya
23:30 Kanıt
Son Dakika 01:05 ABD, Taliban yönetimi ile yüz yüze görüşecek! Masada öncelikli 3 konu var 00:46 Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları 23:22 Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı 22:50 Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor 21:48 Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü 18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı 18:36 Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı 15:09 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu