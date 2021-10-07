AA, Avusturya, Slovakya ve Portekiz haber ajanslarıyla iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) ile Avusturya Haber Ajansı (APA), Slovakya Haber Ajansı (TASR) ve Portekiz Haber Ajansı (LUSA) arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Konferansı kapsamında düzenlenen törende, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, APA Başkanı ve Genel Müdürü Clemens Pig, TASR Genel Müdürü Vladimir Puchala ve LUSA Pazarlama Direktörü Monica Garcia, iş birliği anlaşmalarına imza attı.

AA'nın TASR ve LUSA ile yaptığı anlaşma kapsamında İngilizce yayımlanan haberlerin yanı sıra fotoğraf ve video paylaşımı yapılacak. AA ile APA arasında yapılan anlaşma ise İngilizce, Almanca ve Türkçe haber paylaşımına olanak sağlayacak.

APA'nın 75'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla ev sahipliği yaptığı EANA Konferansında, haber ajanslarında çeşitlilik ve kadının rolü başlıklı konular ele alındı. Konferansta ayrıca "Haber Ajanslarına Öncülük Eden Kadınlar" başlıklı bir de panel de düzenlendi.

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, EANA'nın yarın düzenlenecek genel kurul toplantısına katılacak.