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ABD Dışişleri Bakanlığından Nikaragua'da düzenlenecek seçimlerle ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığından Nikaragua'da düzenlenecek seçimlerle ilgili değerlendirme Açıklaması

15.10.2021 12:37
ABD Dışişleri Bakanlığından Nikaragua'da düzenlenecek seçimlerle ilgili değerlendirme Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, gelecek ay Nikaragua'da düzenlenecek devlet başkanı seçimlerinin "tüm güvenilirliğini yitirdiğini" bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, gelecek ay Nikaragua'da düzenlenecek devlet başkanı seçimlerinin "tüm güvenilirliğini yitirdiğini" bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, kasımda Nikaragua'da yapılacak devlet başkanı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Price, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın muhaliflerinin ve devlet başkanı seçimlerinde aday olma ihtimali olan 7 kişinin gözaltına alındığına dikkati çekti.

Seçim kaybı korkusunun, rejimin son dönemdeki demokratik olmayan ve otoriter eylemlerini güdülediğini söyleyen Price, söz konusu eylemleri, özgür ve adil seçimlerin başarı şansına indirilen son darbe olarak gördüklerini belirtti.

Price, "Seçim süreci tüm güvenilirliğini yitirdi." ifadesini kullandı.

Seçimlerin bir "göz boyama" olacağını kaydeden Price, Ortega'nın seçimlerin ardından kendini galip ilan etmesinin kaçınılmaz son olduğunu belirtti.

Cezaevindekilere işkence

Kendilerini, ülkedeki 155 "siyasi mahkumun" aileleri olarak tanıtan kişiler, yakınlarının durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Aileler, yakınlarının cezaevinde "kötü muamele ve işkence" gördüğünü belirtti.

Açıklamada aileler, 4 ayda sadece iki kere görebildikleri yakınlarının avukatlarıyla da görüştürülmediğini ifade etti.

Devlet başkanı seçimleri öncesi gözaltılar

Nikaragua'da 7 Kasım'da yapılması planlanan seçimlerde, Ortega'ya karşı yarışacağını açıklayan muhaliflere yönelik baskılar sürüyor.

Seçimler öncesinde muhalif isimlerden Cristiana Chamorro "kara para aklamak" suçlamasıyla 3 Haziran'da tutuklanmıştı. 1990'da düzenlenen seçimlerde Ortega'yı mağlup ederek devlet başkanı olan Violeta Chamorro'nun kızı Cristiana Chamorro, daha sonra ev hapsine gönderilmişti.

Devlet başkanı seçimlerinde potansiyel muhalif adaylardan biri gözüyle bakılan Arturo Cruz Sequeira, "ihanet yasası" kapsamında 5 Haziran'da ABD seyahatinden döndüğü sırada Managua Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Aynı şekilde aday olmayı düşünen muhalif isimlerden Felix Maradiaga ve Juan Sebastian Chamorro da gözaltına alınmıştı.

ABD söz konusu isimlerin serbest bırakılması çağrısında bulunurken ülkedeki muhalefet partileri, hükümetin seçimlerden önce korku havası yaratmaya çalıştığını ve "baskıcı bir saldırı" başlattığını iddia ediyor.

Ülkenin 75 yaşındaki mevcut Devlet Başkanı Ortega'nın 4. dönem için yarışması bekleniyor.

Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Daniel Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığından Nikaragua'da düzenlenecek seçimlerle ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığından Nikaragua'da düzenlenecek seçimlerle ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
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