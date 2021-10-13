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AVM ÖNÜNDE TAKSİCİLERE "TURİST" TEPKİSİ - Son Dakika

AVM ÖNÜNDE TAKSİCİLERE "TURİST" TEPKİSİ

13.10.2021 12:54

AVM ÖNÜNDE TAKSİCİLERE "TURİST" TEPKİSİVedat BAYRAKTAR - Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) - GAZİOSMANPAŞA' da Türk yolcu AVM önüne taksi çağırdı.

AVM ÖNÜNDE TAKSİCİLERE "TURİST" TEPKİSİ

Vedat BAYRAKTAR - Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - GAZİOSMANPAŞA' da Türk yolcu AVM önüne taksi çağırdı. AVM önüne gelen taksici, turistleri görünce Türk yolcuları bırakıp Arap turistleri aldı. Aynı AVM önünde benzer görüntüler yaşandığını belirten taksi bekleyenler duruma tepki gösterdi. Bir yolcu, "Gideceğim yol 10 dakika ama değişim saati diyerek beni almadı. Bizden sonra da 10 kişi bindi" dedi. Yakınlardaki taksi durağının başkanı Salih Uzuntaş ise, "Burada bizim taksicilerin yanlış yapma lüksü yok. Burada kameralar var biz ceza veriyoruz. Yabancı taksicilerden sıkıntı çekiyoruz. Bu da bizim durağa mal oluyor" diye konuştu.

İstanbul'da taksiciler ile müşteriler arasında yaşanan tartışmalar devam ederken, bir olay da Gaziosmanpaşa'da yaşandı. Türk yolcunun AVM önüne çağırdığı taksici, kendisini çağıranları bırakarak, o anda gördüğü Arap turistleri aldı. Taksicinin, kendisini çağıranlar yerine turistleri aldığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksicinin almadığı yolcular, durumdan şikayetçi olurken, Gaziosmanpaşa'da son zamanlarda AVM'nin önünde gördükleri turistleri alıp, Türk yolcu almayan taksiciler tepkilere neden oluyor. Bir yolcu, "10 dakikalık yol gideceğim ama değişim saati diyerek beni almadı. Bizden sonra da 10 kişi bindi" dedi.

"BUNLARIN OLMAMASI LAZIM"

Taksi durağı Başkanı Salih Uzuntaş, "Biz burada oluyoruz, zabıta ekiplerini de çağırıyoruz. Şikayetçiyiz. Taksim, Eminönü, Sirkeci, Sultanahmet gibi yerlerde daha çok denetimin yapılması gerekiyor. Yenikapı'dan 4 müşteri alıp Bakırköy'e götürüyor. Beni almıyor ama 4 kişiyi alıyor. Bunların olmaması lazım. Burada bizim taksicilerin yanlış yapma lüksü yok. Burada kameralar var biz ceza veriyoruz. Yabancı taksicilerden sıkıntı çekiyoruz. Bu da bizim durağa mal oluyor" diye konuştu.

"ADI ÇIKMIŞ TAKSİCİLER BURAYA GELİYOR"

Taksici Ali Osman Danışmaz ise, "Biz yolcuları dizmişiz tabii yerli yabancı fark etmeksizin. Bir araba geliyor, bizim durağa ait olmayan, camdan kafasını çıkartıp 'Ben Aksaray'a gideceğim. Taksim'e gideceğim. Mecidiyeköy'e gideceğim' ya sıra gelmiş biz olsak aynı durumda düşünsenize 'ben oraya gitmiyorum' diyor. Biraz vicdan muhasebesi de yapmak lazım. Aynı duruma kendi ailemizi koysak her şeyin farkına varacağız. Yetkililerden yardım istiyoruz. Burası baya problemli bir nokta. Taksim, Beşiktaş gibi yerlerde takılıp adı çıkan taksiciler buraya geliyor Arap müşteri almak için" ifadesini kullandı.

"BEYLİKDÜZÜ'NE YOLCU ÇIKTIĞI ZAMAN TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Değişim saati olduğunu söyleyerek müşteri almayan taksici, "Arabayı vermeye gidiyorum değişim saati. Biz hep Türk alıyoruz. Yabancı almıyoruz. Bir kadın 'bizi almıyorsunuz' dedi. Sizin gibi, ben de dedim ki, 'alakası yok'. Bu saat değişim saati. Değişim yapmayalım mı yani. Biz uzun gidemiyoruz. Benim Mecidiyeköy'den Beylikdüzü'ne yolcu çıktığı zaman tüylerim diken diken oluyor. 4 saat sürüyor orası. Ayaklarım tutmuyor, trafik bizi öldürüyor" dedi.

TÜRK YOLCU YERİNE TURİST YOLCU ALAN TAKSİCİ KAMERADA

İddiaya göre Türk yolcu tarafından AVM önüne çağrılan taksici, o anda gördüğü Arap turistleri taksiye aldı. Yolculardan biri o anları cep telefonu kamerasına çekerek taksiciden şikayetçi oldu.

AVM ÖNÜNDE TAKSİCİLERE TURİST TEPKİSİ
AVM ÖNÜNDE TAKSİCİLERE TURİST TEPKİSİ
AVM ÖNÜNDE TAKSİCİLERE TURİST TEPKİSİ
AVM ÖNÜNDE TAKSİCİLERE TURİST TEPKİSİ

Gaziosmanpaşa, turist, Taksi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVM ÖNÜNDE TAKSİCİLERE 'TURİST' TEPKİSİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVM ÖNÜNDE TAKSİCİLERE "TURİST" TEPKİSİ - Son Dakika
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