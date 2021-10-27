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Avrupalı üst düzey heyetten Yemen'in geçici başkenti Aden'e ziyaret - Son Dakika

Avrupalı üst düzey heyetten Yemen'in geçici başkenti Aden'e ziyaret

27.10.2021 00:33
Avrupalı üst düzey heyetten Yemen'in geçici başkenti Aden'e ziyaret

Avrupa'dan gelen üst düzey bir heyet, Yemen'in geçici başkenti Aden'de hükümet yetkilileriyle görüştü.

Avrupa'dan gelen üst düzey bir heyet, Yemen'in geçici başkenti Aden'de hükümet yetkilileriyle görüştü.

Avrupa Birliği (AB) Yemen Misyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Yemen Misyonu Başkan Yardımcısı Marion Lallis'in yanı sıra Fransa Büyükelçisi Jean-Marie Safa, Almanya Büyükelçisi Hubert Jager, Hollanda Büyükelçisi Peter Derek Hof ve İsveç Yemen Özel Temsilcisi Peter Smenby Aden'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile bir araya gelen Avrupalı heyet, Yemen hükümetinin Suudi Arabistan'dan Aden'e dönüşünü memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Görüşmede Yemen hükümetine tam desteğini teyit eden Avrupalı heyet, Riyad Anlaşması'nın tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

"AB'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşma çabalarını desteklediğini" vurgulayan heyet, Yemenli tüm tarafları BM Temsilcisi'nin bu çabalarına katılmaya davet etti.

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Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Avrupalı heyet, Başbakan Muin Abdulmelik ile de bir araya geldi.

Avrupa-Yemen ilişkilerinin ve bu ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede, insani ve ekonomik olarak özel bir dönemden geçen Yemen'e Avrupa'nın vereceği desteğin önemine vurgu yapıldı.

Başbakan Abdulmelik, AB'ye "hükümetin ekonomik zorluklarla başa çıkma çabalarını destekleme ve yerel para biriminde istikrarın sağlanması için acil destek verme" çağrısında bulundu.

Yemen'de mevcut hükümetin kurulduğu Aralık 2020'den bu yana ilk kez bu kadar üst düzey bir Avrupa heyeti Aden'i ziyaret ediyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

Muin Abdulmelik başkanlığında oluşturulan kabinede yer alan, GGK'ye bağlı bazı bakanlar ile başbakan, bu ay Aden'e gelmişti. Kabinedeki diğer bakanlar ise Riyad Anlaşması'nın güvenlik maddeleri uygulanmadan Aden'e dönmek istemiyor.

Avrupa Birliği, Hükümet, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupalı üst düzey heyetten Yemen'in geçici başkenti Aden'e ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupalı üst düzey heyetten Yemen'in geçici başkenti Aden'e ziyaret - Son Dakika
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