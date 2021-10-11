BEYLİKDÜZÜ'NDE KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN KOCA DEHŞETİ YAŞATTI - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN KOCA DEHŞETİ YAŞATTI

-TABANCAYLA ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN BAŞINDA BEKLEDİ

Serdar ALTINTEPE - Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL,(DHA)

Beylikdüzü'nde eşi Semra Yılmaz'ı (37) silahla öldürüp başında bekleyen Aslan Yılmaz (44) gözaltına alındı. Yılmaz'ın cenazesi evden çıkarıldığı sırada ailesi gözyaşı döktü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz evde tartıştığı eşi Semra Yılmaz'ı silahla vurdu. Semra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Aslan Yılmaz da evin içinde beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri Aslan Yılmaz'ı gözaltına alarak, karakola götürdü. Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını yaptığı telefon görüşmesi sırasında Beni de vuracaktı, kaçtım diye konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Savcı incelemesinin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmak üzere araca götürüldü. Bu sırada kapıda bekleyen Semra Yılmaz'ın annesi, babası ve kardeşi gözyaşı döktü. Acılı aile, cenaze aracının ardından kaldırıma oturup, dakikalarca ağladı.