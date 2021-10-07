Büyükşehir ile Teknofest'in gururu oldular - Son Dakika

Gençlerin daha fazla bilimle ve teknolojiyle buluşması adına imkânlarını seferber eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın destekleriyle dünyanın en büyük teknoloji festivali olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Yarışmalarına katılan gençler, geleceğin teknolojik ve bilimsel aletlerin üretilmesi noktasında gösterdikleri gayret ve çaba neticesinde katıldıkları yarışmalarda elde ettikleri başarılarla Kocaeli'nin gururu olmaya devam ediyor.

FESTİVALDE ÖNEMLİ DERECELER

Kocaeli Üniversitesi ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde E-Gençlik Teknoloji Atölyelerinde hazırlanan Teknoloji Takımları, Teknofest 2021 yarışmalarında verimli bir yılı geride bıraktı. 2020-2021 sezonunda 8 farklı yarışma kategorisinde 14 teknoloji takımı ve 234 öğrenciye destek veren E-Gençlik Teknoloji Atölyelerinde öğrenciler yıl boyu kendi kategorilerinde hazırlıkları ile İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen teknoloji festivalinde önemli derecelere imza attı.

BÜYÜKAKIN: GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'de teknolojide yarışan takımları destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, " Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'de üniversite öğrencilerimizi destekleyerek onlara sponsor oluyoruz. Onların aldığı başarılar bizleri de gururlandırıyor. Bundan sonraki dönemlerde de gençlerimizin yanında olup onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

KOCAELİ'Nİ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Roket, İnsansız Su Altı Aracı, Elektrikli Araç İHA, Model Uydu ve Drone kategorilerinde ürünlerini geliştiren teknoloji takımları, Türkiye'nin tüm şehirlerindeki üniversitelerden binlerce takımın katıldığı Teknofest 2021 yarışlarında boy gösterdi. MBK Eagles Roket Takımı Orta İrtifa Roket kategorisinde 197 takım arasından dördüncü, KOUSTECH Otonom Sistemler Teknoloji Takımı Sabit Kanat Savaşan İHA kategorisinde 172 takım arasında beşinci ve ORION Döner Kanat Savaşan İHA Takımı 83 takımın başvuru yaptığı yarışlarda beşinci olarak önemli dereceler elde etti. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kurulan KOU Elektromobil elektrikli araç takımı ilk senesinde araçlarını tamamladı ve Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışlarında Kocaeli'ni başarıyla temsil etti.

MBK EAGLES ROKET TAKIMI 4. OLDU

MBK Eagles Roket Takımı Orta İrtifa Kategorisinde 30 Nisan 2021 tarihinde Ön Tasarım Raporu'nda 197 takım arasında 6. Olurken, 29 Temmuz 2021 tarihinde Teknik Tasarım Raporu'nda 75 takım arasında 23. olarak başarı sağladı. Aksaray'da 04-06 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen final yarışmasında 75 takım arasında 4. olarak yarışmayı tamamladı.

KOUSTECH OTONOM TAKIMI 5. OLDU.

Koustech Otonom Sistemler Teknoloji Takımı Sabit Kanat Savaşan İHA Kategorisinde 23 Nisan 2021 tarihinde Ön Tasarım Raporu'nda 172 takım arasında 33. Olurken, 04 Eylül 2021 tarihinde Kritik Tasarım Raporu'nda 60 takım arasında 26. olarak başarı sağladı. Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilen final yarışmasında 31 takım arasında 5. olarak önemli bir başarı gerçekleştirdi.

ORİON İHA TAKIMI 5. OLDU.

Orion İHA Takımı Döner Kanat Savaşan İHA Kategorisinde 23 Nisan 2021 tarihinde Ön Tasarım Raporu'nda 83 takım arasında 4. Olurken, 04 Eylül 2021 tarihinde açıklanan Kritik Tasarım Raporu'nda 52 takım arasında 8. olarak başarı sağladı. Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilen final yarışmasında 27 takım arasında 5. oldu.

YÜKSEK TEKNOLOJİ PROJELERİ

Kocaeli Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde E-Gençlik Teknoloji Atölyelerinde TÜBİTAK ve Teknofest'in yaptığı yarışmalar için hazırlanan Üniversite Teknoloji Takımları, çalışmalarıyla önemli başarılara imza attı. Farklı alandaki bölümlerdeki okuyan üniversite öğrencilerinin bir araya gelerek İnsansız Hava Aracı (İHA), Elektrikli Araba, Roket, Su Altı Aracı, Model Uydu, Drone yapımı gibi yüksek teknoloji projeleri hayata geçirebilmeleri sağlandı.

DERECEYE GİREN LİSE ÖĞRENCİLERİ

Teknofest yarışmalarında dereceye giren lise öğrencileri Teknoloji Atölyelerini ziyaret ederek Üniversite öğrencilerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalandı. Teknoloji Atölyesi ile Kocaeli Üniversitesi öğrenci kulüpleri ve teknoloji takımlarına projelerinde; Hizmet (Atölye) Binası, Malzeme Tedariki,

3D Yazıcılar ile ABS ve PLA Baskı, Lojistik, Altyapı, Ulaşım ve Danışmanlık

konularında destek verildi. E-Gençlik 3 Boyutlu Yazıcı Merkezinde Teknoloji Takımlarımızın Projelerinde İnsansız Hava Aracı (IHA), Elektrikli Araba, Roket, Su Altı Aracı, Model Uydu, Drone gibi cihazlar için uzman personel ile 2021 yılında 7 Adet 3D Yazıcı ile 428 adet ABS veya PLA parça basıldı.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ" SLOGANIYLA

"Milli teknoloji hamlesi" sloganıyla yola çıkılan, Türkiye toplumunun teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinin amaçlandığı TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle gerçekleştiriliyor