Bisiklet ve scooter kullanımını teşvik etmek için tur düzenlendi - Son Dakika

Aleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! Bu sefer de derin yırtmaçlı pozlarını paylaştı

Çankırı Sivil Toplum Derneği tarafından kentte scooter ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla tur düzenlendi.

Karatekin Parkı'nda başlayan etkinlik öncesi Dernek Başkanı Sezai Özçelik, yaptığı açıklamada, Çankırı'da ulaşım politikaları ve "Akıllı Kent Çankırı" konusunda faaliyet yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Derneğin 10 yıldır faaliyetini sürdürdüğünü belirten Özçelik, "Bu faaliyetle Çankırı'da bisiklet kullanımı ve scooter kullanımını teşvik etmek istiyoruz. İklim değişikliği dünyada ve Türkiye'de çok önemli bir konu haline geldi."

Özçelik, "Burada amacımız iklim değişikliği konusunda, özellikle bisiklet kullanımı ve scooter kullanımı konusunda Çankırı halkını bilinçlendirmek, teşvik etmek, ayrıca yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına bu konuda bizimle birlikte çalışmaları ve farkındalık oluşturma konusunda ön ayak olmak." diye konuştu.

Katılımcılar daha sonra kentte bisiklet ve scooterla tur attı.