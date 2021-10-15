Canlı yayında şiddet davasının sanığı Ümitcan Uygun: Aleyna'nın evi bana aitti - Son Dakika

ANKARA'da Ümitcan Uygun (27), 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'i (21) ölümünden önce sosyal medyadaki canlı yayında darbetmesiyle ilgili 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından yargılandığı davada suçlamayı kabul etmedi. Uygun, Esen'in yaşadığı evin kendisine ait olduğunu ileri sürdü.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da, Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da sosyal medyadaki canlı yayında kendisini darbeden Uygun'dan şikayetçi oldu. Bu soruşturma kapsamında, Uygun ve o sırada evde bulunan arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.