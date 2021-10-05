Üye Girişi
Erzurum'da "Nerede Kalmıştık…" Eğitim Seferberliği Projesi tanıtıldı - Son Dakika

Erzurum'da "Nerede Kalmıştık…" Eğitim Seferberliği Projesi tanıtıldı

05.10.2021 13:02
Erzurum'da

Erzurum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi tanıtıldı.

Erzurum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi tanıtıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Mavi Salon'da düzenlenen ve kadınların yoğun katılım gösterdiği toplantıda, Emine Erdoğan'ın mesajı okunduktan sonra projenin tanıtım filmi izletildi.

Vali Okay Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada, devlet olarak söz konusu projeye sahip çıkacaklarını söyledi.

Kentin tarihi Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi ile her dönem eğitim yuvası olduğunu ifade eden Memiş, "Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle, devlet eliyle özel sektör kuruluşlarını kentte artırmanın derdindeyiz. Tekstil Kent fabrikalarımız var, biraz sorun yaşandı ama çözdük. Şu anda yaklaşık bin kişi çalışıyor ve yarısı kadından oluşuyor. Yeni yapılacak fabrikalarımızın temelleri atılıyor." diye konuştu.

Memiş, Erzurum'da kadınları her alanda gördüklerini ve bundan mutlu olduklarını belirterek, Palandöken Dağı'ndaki otellerde çalışanların çoğunun kadınlardan oluştuğunu aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise projeyi hayata geçiren Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, projeyle ülkede büyük okuma seferberliği başlatıldığını anlattı.

Okumanın yaşının olmadığına işaret eden Sekmen, "Okumamış, okutulmamış olabiliriz, bunlar eksiklik ama okumanın yaşı yoktur. Mutlaka okumaya önem vereceğiz. Bu projeye belediye olarak her türlü desteği ve katkıyı vereceğiz. Eğitimi yarıda kalmış veya hiç başlamamış hanım kardeşlerimizi, kızlarımızı okumaya davet ediyorum. Okudukça fikirlerimiz, düşüncemiz gelişecek ve daha iyi konumlara geleceğiz." ifadelerini kulandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da aile ve toplumun mimarının kadın olduğunu aktardı.

Güçlü toplumun ilk yolunun güçlü kadın oluşturabilmekten geçtiğini vurgulayan Ban, şunları kaydetti:

"Kadının ortaya çıktığı medeniyetler, 100 yıllara sahip başarıyı sergilemiştir. Bugün belki milyonlarca kadın eğitim haklarından mahrum kalıyor, belki savaştan, yoksulluktan dolayı yer değiştiriyor ancak bugün onlarca kadın bilimde, sanatta ve sporda yüzlerce başarının altına imza atıyor. Biz de Erzurum'da gür bir sedayla başarıların altına imza atacak kadınlarımızın sesine ses vermek amacıyla bu projeyi başlatıyoruz. "

Ban, parti olarak her alanda insana eğitime destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Program, bazı kadınların projeye ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirmesiyle sonra erdi.

Toplantıya, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, partinin gençlik ve kadın kolları başkanları, kadınlar ve çeşitli kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 'Nerede Kalmıştık…' Eğitim Seferberliği Projesi tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika

3 kişiyi yaralayan ve 3 iş yerini kurşunlayan şahıs, kaza yapınca yakayı ele verdi 13:10 3 kişiyi yaralayan ve 3 iş yerini kurşunlayan şahıs, kaza yapınca yakayı ele verdi Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır 12:38 Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı 12:06 Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı
Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi 11:48 Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum 11:15 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar 11:10 Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum 10:36 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz 09:59 Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz

Son Dakika Haberleri
13:12 Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu
13:09 3 kişiyi yaralayan ve 3 iş yerini kurşunlayan şahıs, kaza yapınca yakayı ele verdi
12:46 İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun
12:38 Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır
12:35 Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakkında yeni iddianame: 2 bin 608 yıl hapsi istendi
12:22 Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım
12:11 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu
12:05 Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı
12:03 Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü
11:42 Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çileden çıkardı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası mı istiyor?
Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu         
13:13
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu         
12:12
Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü         
12:03
Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti         
11:38
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek         
11:15
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı         
09:20
Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı         
09:15
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir         
21:03
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 13:24:10. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da "Nerede Kalmıştık…" Eğitim Seferberliği Projesi tanıtıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement