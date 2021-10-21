Eski muhtarın evine silahlı saldırı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Yeni Mahalle eski muhtarı Kenan Pehlivancık'ın evine dün gece ateş açıldı. Kurşun balkona isabet ederken, Pehlivancık, olayın ardından saldırganların kaçarak uzaklaştığını söyledi.

Yeni Mahalle 4027 Sokak'taki evlerinde ailesiyle birlikte oturan Yeni Mahalle eski muhtarı Kenan Pehlivancık, saat 22.00 sıralarında, dışarıdan 3 el silah sesi duydu. Pehlivancık oturma odasında ailesiyle birlikte kendilerini yere attı. Bir süre sonra dışarı çıkan Pehlivancık, evin balkon kısmına kurşun isabet ettiğini tespit edip, durumu polise bildirdi. Gelen polisler, olay yerindeki incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Kimseyle bir düşmanlığı olmadığını belirten Kenan Pehlivancık, "Silah seslerinin ardından dışarı çıktığımda sokakta hızla bir arabanın uzaklaştığını gördüm. Yaklaşık 50 metre uzaktan 1 el daha ateş edildiğini gördüm. 3 el silah sesi duyduk. 1 el balkonuma isabet etti. Emniyet güçlerimizin faillerin yakalanması için çalışma başlattı. İnşallah kısa sürede failler yakalanırlar. Devletimize güveniyorum" dedi.