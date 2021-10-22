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Son dakika haberi | Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi | Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anlar kamerada

22.10.2021 14:51

Son dakika gelişmesine göre Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anlar kamerada Özcan Deniz'e tokat atılan anların görüntüsü ortaya çıktı Oyuncu Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anlar kamerada

Özcan Deniz'e tokat atılan anların görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Oyuncu Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aktan'ın Deniz'e tokat attığı ve kıyafetini parçaladığı görülüyor.

İddialara göre, oyuncu Özcan Deniz, 15 Eylül günü oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzere eski eşi Feyza Aktan'ın evine gitti. Deniz'in eve gitmesinden bir süre sonra, ikili arasında tartışma yaşandı. Evin kapısının önünde yaşanan tartışmada, Aktan, Deniz'e tokat atarak kıyafetini parçaladı. Yaşanan olayın ardından Deniz, karakola giderek Aktan'dan şikayetçi oldu. İkilinin tartışma anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Darp anları kamerada

Dava dosyasına giren görüntülerde, Deniz'in "Oğlumun kıyafetini giydir, elimi cimcikleme' dediği, Aktan'ın ise "Bıktım senden" diye bağırdığı duyuluyor. Aktan'ın Deniz'e tokat attığı ve kıyafetini parçaladığı anlar da görüntüde yer alıyor. Görüntülerde, Deniz'in "Çocuğa vurma" diye bağırdığı, Aktan'ın ise "Kameraların önünde neyin şovunu yapıyorsun" dediği duyuluyor.

Son dakika haberi | Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anlar kamerada
Son dakika haberi | Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anlar kamerada
Son dakika haberi | Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anlar kamerada
Son dakika haberi | Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anlar kamerada
Son dakika haberi | Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anlar kamerada
Son dakika haberi | Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anlar kamerada
Son dakika haberi | Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anlar kamerada
Son dakika haberi | Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anlar kamerada

Özcan Deniz, Feyza Aktan, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anlar kamerada - Son Dakika


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