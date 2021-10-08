15 üyeli Batı Afrika bloku olan ECOWAS, 1975'te yılında bölgesel entegrasyon için kurulmuştu.

Gambiya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Gana 'nın başkenti Akra'da düzenlenen ECOWAS Bakanlar Konseyinin Kurumsal Reforma İlişkin Olağanüstü Oturumunda Touray'ın yeni ECOWAS komisyonu başkanı olarak seçildiği belirtildi.

Gambiyalı diplomat Omar Touray, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) yeni komisyon başkanı oldu.

Son Dakika › Güncel › Gambiyalı diplomat Touray, ECOWAS'ın yeni komisyon başkanı oldu - Son Dakika

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