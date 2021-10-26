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Gece arkadaşlarıyla eğlendi, sabah ölü bulundu - Son Dakika

Gece arkadaşlarıyla eğlendi, sabah ölü bulundu

26.10.2021 17:57
Gece arkadaşlarıyla eğlendi, sabah ölü bulundu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde dün akşam H.T isimli kadının evinde arkadaşları ile eğlenen Metin Uçar (46), sabah saatlerinde ölü bulundu.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde dün akşam H.T isimli kadının evinde arkadaşları ile eğlenen Metin Uçar (46), sabah saatlerinde ölü bulundu.

Gelibolu'nun Camikebir Mahallesi Şehit Özcan Akbal Sokak'ta, dün akşam Metin Uçar,  H.T.'nin (53) evinde arkadaşları E.D. (42) isimli kadın ve T.A. (46) adlı erkek arkadaşı ile bir araya gelerek eğlendi. H.T., E.D. ve T.A. sabah kalktıklarında Metin Uçar'ı hareketsiz bir şekilde görünce, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Metin Uçar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, H.T., E.D. ve T.A. emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Metin Uçar'ın cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.


Gece arkadaşlarıyla eğlendi, sabah ölü bulundu

Gelibolu, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gece arkadaşlarıyla eğlendi, sabah ölü bulundu - Son Dakika


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