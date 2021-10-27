"Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler" söyleşileri ilgi görüyor - Son Dakika

Nizip Belediyesi tarafından düzenlenen "Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler" söyleşileri ilgi gördü.

Nizip Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve yaklaşık 1,5 saat süren söyleşi de Hayati İnanç, divan edebiyatı şiirleri ile günümüz sorunlarına ışık tutarak yol gösterici ipuçları verdi.

İnanç, katılımcıların büyük beğeniyle dinlediği programda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Nizip Belediyesi'ne teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise çok verimli bir program hayata geçirildiğini ifade ederek, İnanç'ın bilgi ve tecrübelerini halkla paylaştığını aktardı.

Programın sonunda Belediye Başkanı Sarı tarafından, Hayati İnanç'a hediye takdim edildi.