İstanbul Havalimanı "İşaret Dilini" seçti - Son Dakika

İstanbul Havalimanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Erişilebilirlik Belgesi için denetime giren ve İstanbul'da bu belgeyi alan ikinci kurum oldu.

"İstanbul Havalimanı İşaret Dilinde İşaretini Arıyor" yarışmasının sonucunun açıklandığı toplantıda konuşan, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, en önem verdiği konulardan birinin erişilebilirlik olduğunu anlattı.

Kendisinin de 21 yaşında otistik bir kızı olduğunu belirten Samsunlu, şunları söyledi:

"Engellilerle yaşayan aileler de kendi çocuklarıyla yaşadıkları her gün bir gün sonrasını düşünerek yaşıyor. bugün Bu konuda devletimizin bir alkış hakkı var, yaptıkları gerçekten müthiş. verdikleri maddi destek, verdikleri eğitim destekleri, barınma destekleri çok net söyleyebilirim bunu bir engelli babası olarak söylüyorum. Yaşam bir test ve bu testin içinde en iyisini yapmak zorundayız. Bugün varım, yarın yokum ve bu çocuk ne yapacak? Bu konuda devletimizin bir alkış hakkı var. Bu konuda gerçekten verdikleri maddi destek ve eğitim, barınma destekleri olarak Türkiye'de verilen hiçbir imkan başka hiçbir ülkede yok. Burada havalimanımızı herkes için özgür ve erişilebilir hale getirdik. Bunun sonucunda da kendi yaptıklarımızı denetlemek ve belgelemek istedik. Onun için İstanbul Valiliğimizden sonra bu belgeyi alan ikinci kurumuz. Burada bağımsız olarak farklı kategorideki engel kesimlerine ait noktaları birlikte denetledik. Mesela otistik çocukların sakin ortamlara ihtiyacı var. Onun için hem kara hem hava bölümünde özel yolcu odaları oluşturduk."

Toplantıya Samsunlu'nun yanı sıra, Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanlığı görevini yürüten ve AK Parti eski milletvekili Lokman Ayva, İşaret Dili Tercümanı Nurben Kendirli, İGA Yolcu Deneyimi Dizayn Sorumlusu Hilal Kahraman ve bazı çalışanlar katıldı.

İşaret dili tercümanı tarafından tercüme edilen toplantıda söz alan Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanı ve eski AK Parti milletvekili Lokman Ayva da sözlerini, "İGA bütün algıları değiştiriyor. Bir hava limanı düşünün ki adının ne olması gerektiğini kullanıcılara soruyor. Arkasından da bunu belirleyip dünyaya duyuruyor. Bunun bir şekilde olmasının o kadar büyük bir önemi var ki. Bize verdiği imaj şu: 'Arkadaş siz değerlisiniz. Biz sizi kendi gözünüzle görmek istiyoruz.Seyehat özgürlüklerinizi sınırlamayacağız.' diyor." şeklinde konuştu.

Kadri Samsunlu'nun yarışması sonucunda halk oylamasıyla ilk sırayı alan Ali İsmet Öner ile dereceye girenlere ödül vermesinin ardından tören sona erdi.

Proje hakkında

Erişilebilirlik standartları gözetilerek tamamlanan tasarım ve inşaat süreçlerinden sonra özel bireyler adına çalışmalar yürüten İGA, engelli araç park noktaları, engelli tuvaletleri, asistan çağrı telefonları, erişilebilir asansör, merdiven ve rampalar, deskler, öncelik tanılan geçiş ve oturma alanlarıyla erişilebilirlik standartlarını tamamladı.

İstanbul Havalimanı'nda danışmadan otoparka, güvenlikten özel hizmetlere farklı alanlarda görev yapan 91 personel, özel olarak Erişilebilirlik Algı Eğitimi, Ulusal ve Uluslararası İşaret Dili Eğitimi alırken, https://www.istairport.com/tr web sitesinde işaret diliyle sıkça sorulan sorular yayınlandı.

Buna ek olarak İstanbul Havalimanı'ndaki Kovid-19 önlemleriyle ilgili anonslar, terminal içinde işaret dili ile ekranlara geliyor.

"İstanbul Havalimanı İşaret Dilinde İşaretini Arıyor" yarışması düzenleyen İGA, bu dilin nasıl olması gerektiğini işaret dilini kullananlara sordu. Yapılan başvurular komisyon üyeleri tarafından incelendi ve sona kalan 3 işaret, halk oylamasına sunuldu.

"İstanbul Havalimanı İşaret Dilinde İşaretini Arıyor" yarışması sonucunda halk oylamasıyla ilk sırayı Ali İsmet Öner aldı. Yarışmanın galibi Ali İsmet Öner, 5.000 lira değerinde hediye çekini almaya hak kazandı.