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İstanbul Valiliği'nden "Boğaziçi'nde gözaltı" açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden "Boğaziçi'nde gözaltı" açıklaması

06.10.2021 08:28

- İstanbul Valiliği'nden "Boğaziçi'nde gözaltı" açıklaması İstanbul Valiliği Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde eylem yapan ve Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

- İstanbul Valiliği'nden "Boğaziçi'nde gözaltı" açıklaması

İSTANBUL - İstanbul Valiliği Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde eylem yapan ve Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik grup; sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır. Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan 3 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi'nde gözaltı açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi'nde gözaltı açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi'nde gözaltı açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi'nde gözaltı açıklaması

İstanbul Valiliği, Pazartesi, Naci İnci, Gözaltı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Valiliği'nden 'Boğaziçi'nde gözaltı' açıklaması - Son Dakika


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