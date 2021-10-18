Kamyonetle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Kamyonetle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Reşadiye İlçesi Aybastı İlçesi istikameti 5 kilometresinde kaza meydan geldi. Kamyonetin karşı yönden gelen minibüs ile kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda ambulans ile kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde Emine Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. 2'si ağır 12 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi