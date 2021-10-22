Karabağlar'da 'Cumhuriyet Daima V' sergisi törenle açıldı - Son Dakika

Törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yanı sıra sergide eserleri bulunan sanatçılar, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, Uluslararası Suluboya Derneği Başkanı Ressam Atanur Doğan'un Atatürk portresini canlı performansla tuvale aktarmasıyla başladı. Başkan Selvitopu'nun da ilgiyle izlediği performansta Doğan, sık sık katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Başkan Selvitopu, gelecek hafta Cumhuriyetimizin 98. yılını coşkuyla kutlayacağımızı hatırlattı. 1923 yılında atılan sağlam temelin, bugün ülkemizi ayakta tutmaya ve geleceğe umutla bakmamızı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "O gün ortaya konulan temel ilkeler, bugün de aynı sıcaklıkla hepimizi sarmalıyor" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş koşullarında bile kültür sanattan, kitap okumaktan vazgeçmediğine dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi de o zor koşullarda açılarak, halk iradesi Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ne yansıtılmıştır. Cumhuriyet, bu anlayış ve temel üzerinde yükselmiştir. Bir toplumun kültür ve sanat olmadan gelişmesi mümkün değildir. Bu nedenledir ki, Cumhuriyetimizin ilanından bu yana dünyaca ünlü bir çok sanatçımız yetişmiş ve yetişmeye devam etmektedir. Cumhuriyet herkese gereklidir ve herşeyimizdir. Ona hep birlikte sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Yaşasın Cumhuriyet!" diye konuştu.

Yeni kültür sanat merkezleri açılıyor

Kültür ve sanatı Karabağlar'ın her yanına yaymak amacıyla çıktıkları yolda önemli hedeflere ulaştıklarını belirten Başkan Selvitopu, "Önümüzdeki pazar günü birkaç noktada kültür ve sanat merkezleri açıyoruz. Özellikle Yıldız Kenter'in adını verdiğimiz Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki tesisimiz, bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracak. Gelecek yıllarda da farklı noktalarda bu merkezlerden açarak, gencinden yaşlısına herkesi kültürle sanatla buluşturacağız. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Ressamlar Atanur Doğan'la Atanur Meriç de yaptığı konuşmalarda, Karabağlar Belediyesi'ne ve Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

19 Kasım'a kadar...

Konuşmaların ardından Başkan Selvitopu sergide eseri bulunan sanatçılara tek tek teşekkür belgesi verdi. Daha sonra onlarla birlikte sergiyi gezdi, anı fotoğrafı çektirdi.

Küratörlüğünü Aygün Selvitopu ve Gülnur Çavuş'un yaptığı sergi Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Sergi Salonu'nda 19 Kasım'a kadar açık kalacak.