Kazada hayatını kaybeden baba oğul yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve 4 yaşındaki oğlu otopsinin ardından yan yana toprağa verildi.

Dün, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada sürücü Alaattin Taş (42), 20 AB 064 plakalı Mercedes marka aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Üst geçidin beton ayağına çarpan araç hurdaya dönerken sürücü Taş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Taş'ın 4 yaşındaki oğlu minik Doğukan'ı ve araçta bulunan Ömer Akkun'u (18) ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Minik Doğukan ve Akkun, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Baba ve oğlu yan yana toprağa verildi

Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırılan 3 kişinin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından ailelere teslim edildi. Alaattin Taş ve minik Doğukan'ın cenazesi Kayhan Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Kayhan Mezarlığında yan yana toprağa verildi. - DENİZLİ