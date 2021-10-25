Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Olayla ilgili Y.Z. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karamesutlu köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği motosiklet sürücüsü Y.Z'nin üst aramasını yaptı.

Tedavi altına alınan E.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vize Devlet Hastanesine müracaat eden E.K'nın mantardan zehirlendiği tespit edildi.

Vize ilçesine bağlı Kışlacık köyünde E.K. ormandan topladığı mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Vize ilçesinde bir kişi mantar yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

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