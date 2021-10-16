Kızıltepe'de asfalt çalışması - Son Dakika

Caddede, kaldırımlar yenilecek, aydınlatma direkleri takılacak ve ağaçlandırma ile yeşillendirme çalışmaları yapılacak.

Çevre düzenlemesi yapılacak caddenin daha düzenli kullanılması için orta refüj kaldırılacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş 'ın talimatları doğrultusunda Fen İşler Daire Başkanlığına bağlı asfaltlama araçları, Stadyum Caddesinde malzeme sökümünün ardından alt zemin serimi, sıkıştırma, sulama çalışmalarından sonra beton asfalt serimi çalışmalarını başlattı.

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