Kolomb Günü'nde Eski Guatemala Devlet Başkanı Barrios'un heykeline zarar verdiler - Son Dakika

Kolomb Günü'nde Eski Guatemala Devlet Başkanı Barrios'un heykeline zarar verdiler
13.10.2021 07:54
Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu, köylüleri ve aktivistleri içeren gruplar, Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basmasının yıl dönümü olarak kutlanan Kolomb Günü'nde protesto yürüyüşü düzenledi.
Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu, köylüleri ve aktivistleri içeren gruplar, Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basmasının yıl dönümü olarak kutlanan Kolomb Günü'nde protesto yürüyüşü düzenledi. Bazı göstericiler, Eski Guatemala Devlet Başkanı Jose Maria Reyna Barrios'un heykeline zarar verdi. Yürüyüş kapsamında ırkçılık protesto edilirken, yerli ve siyahi topluluklara destek verildi.
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