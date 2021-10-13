Kolomb Günü'nde Eski Guatemala Devlet Başkanı Barrios'un heykeline zarar verdiler - Son Dakika

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu, köylüleri ve aktivistleri içeren gruplar, Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basmasının yıl dönümü olarak kutlanan Kolomb Günü'nde protesto yürüyüşü düzenledi. Bazı göstericiler, Eski Guatemala Devlet Başkanı Jose Maria Reyna Barrios'un heykeline zarar verdi. Yürüyüş kapsamında ırkçılık protesto edilirken, yerli ve siyahi topluluklara destek verildi.