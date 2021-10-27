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Mali Kuaför "Her Saç Modeline Farklı Stil Makyaj" - Son Dakika

Mali Kuaför "Her Saç Modeline Farklı Stil Makyaj"

27.10.2021 13:57
Mali Kuaför

Günlük yaşantımızda bile kıyafetlerimizin nasıl uyum içerisinde olmasına özen gösteriyorsak, saç modelimiz ile makyajımızın da o derece uyum içerisinde olmasına özen göstermeliyiz diyen Mali Kuaför'ün sahibi Ali Keleş, "Merak edilen, hangi saç modeli ile hangi makyaj stili uyum gösterir, sorusuna cevap vermek istiyorum" dedi.

Uzun, dalgalı ve dağınık saçlara sahip olanların, daha doğal tonlarda bir makyaj yapmasını öneren Ali Keleş, "Pembe ton rengine sahip bir allığın, BB kremin, sürülecek birkaç kat maskaranın son olarak da pembe tonlardaki bir dudak parlatıcısının bu saç modeli ile uyumlu bir makyaj olacağını söyleyebilirim" dedi.

Kâküllü saç modellerinde gözlerin ister istemez dikkat çektiğini ifade eden Keleş, "Bu nedenle bu tarz saç modellerinde ağırlık gözlerde olmalıdır. Gözleri belirginleştiren makyajda renkli gözler için siyah tonların, koyu renk gözler için ise toprak tonlarında makyajların tercih edilebileceğini belirtebiliriz." dedi.

Uzun kesimli saçların, kâküllü saçların aksine bütün dikkati yüzün alt bölgelerinde topladığını ifade eden Keleş, "Bu sebeple makyaj yapılırken canlı renklerdeki rujlara önem verilmelidir. Mürdüm, bordo, fuşya, kırmızı, mercan renklerde rujlar rahatlıkla kullanılabilir." dedi.

Pixie kesim saçlarda, özellikle kaşların ön plana çıktığını ve dikkatin alın bölgesinde yoğunlaştığını belirten Keleş, "Bu noktada kaşları seyrek olanların kaş kalemlerinin de yardımı ile şekilli ve düzgün kaşlara kavuşmaları mümkündür" dedi.

Dağınık topuz saç modelini tercih edenlerde, kişinin elmacık kemiklerini görünür kılacak bir makyajın faydalı olacağını, nude ve doğal tonların tercih edilebileceğini, elmacık kemiklerini görünür kılmak için bu bölgeye aydınlatıcı uygulanabileceğini söyleyen Keleş, "Kişi dudaklarında yine nude tonlarında, mat bir ruju rahatlıkla kullanabilir." dedi.

Gerek çok şık olmasından gerekse yüzü gergin göstermesinden dolayı tercih edilen yüksek at kuyruğu modelinde, kişinin dilediği makyaj stilini kullanabileceğini ifade eden Keleş, "Bir ipucu olması açısından, siyah göz kalemi ile gözlerin belirginleştirilmesini, bordo rujun tercih edilmesini önerebiliriz." dedi.

Gerek saç modellerinde gerekse makyaj stillerinde çok farklı alternatiflerin bulunduğunu dile getiren Ali Keleş, "Önemli olanın saçların ve makyajın birbiri ile uyumunu yakalayabilmektir." dedi.

Mali Kuaför Her Saç Modeline Farklı Stil Makyaj

Ali Keleş, Makyaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Mali Kuaför 'Her Saç Modeline Farklı Stil Makyaj' - Son Dakika


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