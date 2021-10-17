Manisa'da traktörün devrildiği kazada sürücü öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
M.C'nin (63) kullandığı 45 SV 781 plakalı traktör, Salihli-Ödemiş kara yolunun Allahdiyen Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Traktörde bulunan yaralı M.D. (61) ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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