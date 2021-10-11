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Meksika'nın Pasifik kıyılarında Pamela fırtınası görüldü - Son Dakika

Meksika'nın Pasifik kıyılarında Pamela fırtınası görüldü

11.10.2021 09:42
Meksika'nın Pasifik kıyılarında Pamela fırtınası görüldü

Meksika'nın Pasifik kıyılarında Tropikal Pamela fırtınasının görüldüğü bildirildi.

Meksika'nın Pasifik kıyılarında Tropikal Pamela fırtınasının görüldüğü bildirildi.

Meksika'nın Pasifik kıyılarında görülen fırtınanın, Mazatlan limanı yakınlarındaki kıyı şeridine çarpmadan önce kasırgaya dönüşmesi bekleniyordu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Pamela fırtınasının Mazatlan bölgesinin yaklaşık 810 kilometre güneyinde görüldüğü ve saatte 19 kilometre hızla batı-kuzeybatı istikametine hareket ettiği bilgisini paylaştı.

Fırtınanın, en şiddetli anında saatte 85 kilometre hıza ulaştığı kaydedildi.

Pamela'nın kuzey ve kuzeydoğu istikametine dönerek Kaliforniya'nın Baja yarımadasının güney ucu yakınlarında kasırga şiddetinde görülmesi bekleniyor.

Kasırga Merkezi, haftanın son günlerinde fırtınadan etkilenecek bölgelerde yaşayanları ani su baskınları ve şiddetli rüzgar konusunda uyardı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sonora, Pamela, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'nın Pasifik kıyılarında Pamela fırtınası görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'nın Pasifik kıyılarında Pamela fırtınası görüldü - Son Dakika
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