Meksika'nın Pasifik kıyılarında Pamela fırtınası görüldü - Son Dakika

Kasırga Merkezi, haftanın son günlerinde fırtınadan etkilenecek bölgelerde yaşayanları ani su baskınları ve şiddetli rüzgar konusunda uyardı.

Pamela'nın kuzey ve kuzeydoğu istikametine dönerek Kaliforniya 'nın Baja yarımadasının güney ucu yakınlarında kasırga şiddetinde görülmesi bekleniyor.

Fırtınanın, en şiddetli anında saatte 85 kilometre hıza ulaştığı kaydedildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Pamela fırtınasının Mazatlan bölgesinin yaklaşık 810 kilometre güneyinde görüldüğü ve saatte 19 kilometre hızla batı-kuzeybatı istikametine hareket ettiği bilgisini paylaştı.

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