Menemen'de uyuşturucu imal edip sattığı öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika

Yapılan aramada, saksıya dikilmiş 125 santimetre boyunda Hint keneviri, 33 gram esrar, 14 gram esrar tohumu, hassas terazi, 17 av tüfeği fişeği ile 63 tabanca mermisi ele geçirildi.

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